"Милан" назвал "Манчестер Сити" цену на Исмаэля Беннасера
"Милан" сообщил "Манчестер Сити", что готов продать алжирского полузащитника Исмаэля Беннасера за 50 миллионов евро, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, на приобретении футболиста настаивает главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола. Также игроком интересуются "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.
В нынешнем сезоне 22-летний Беннасер провел за "Милан" 25 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: ПСЖ увеличил на 10 миллионов евро предложение по полузащитнику "Милана" Беннасеру. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18