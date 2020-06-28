"Милан" назвал "Манчестер Сити" цену на Исмаэля Беннасера

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"Милан" назвал "Манчестер Сити" цену на Исмаэля Беннасера

"Милан" сообщил "Манчестер Сити", что готов продать алжирского полузащитника Исмаэля Беннасера за 50 миллионов евро, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, на приобретении футболиста настаивает главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола. Также игроком интересуются "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 22-летний Беннасер провел за "Милан" 25 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2024 года.

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