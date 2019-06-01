"Милан" назвал "Манчестер Юнайтед" стоимость Доннаруммы

"Милан" готов продать своего основного вратаря Джанлуиджи Доннарумму, чтобы улучшить финансовый баланс клуба.

По информации Football Italia, "россонери" оценивают 20-летнего футболиста в 60 миллионов евро. Именно за такую сумму летом его может купить "Манчестер Юнайтед".

Ранее также сообщалось об интересе к перспективному итальянцу со стороны ПСЖ.

В текущем сезоне Доннарумма сыграл за "Милан" 39 матчей и пропустил 32 гола.

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