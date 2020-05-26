"Милан" назвал официальный диагноз Ибрагимовича

Определён характер травмы нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича, сообщает официальный сайт клуба.

38-летний футболист прошёл медобследование, по итогам которого у него диагностировали повреждение икроножной мышцы.

Опасения касательно того, что звёздный швед травмировал ахиллово сухожилие, не подтвердились.

Сроки восстановления Ибрагимовича "Милан" не назвал, отметив, что через 10 дней игроку будет сделан рентген.

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