"Милан" назвал ПСЖ стоимость Пакеты

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"Милан" назвал ПСЖ стоимость Пакеты

"Милан" готов продать хавбека Лукаса Пакету.

По сведениям Football Italia, согласны продать бразильца за 35 миллионов евро в зимнее трансферное окно. Напомним, что главным кандидатом на футболиста является ПСЖ.   

"Милан" приобрел Пакету в январе 2019 года за 35 миллионов евро.

За "россонери" игрок провел 32 игры, забил один гол и отдал 4 ассиста.

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