"Милан" назвал ПСЖ стоимость Пакеты
"Милан" готов продать хавбека Лукаса Пакету.
По сведениям Football Italia, согласны продать бразильца за 35 миллионов евро в зимнее трансферное окно. Напомним, что главным кандидатом на футболиста является ПСЖ.
"Милан" приобрел Пакету в январе 2019 года за 35 миллионов евро.
За "россонери" игрок провел 32 игры, забил один гол и отдал 4 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|48
|2
|Интер Милан
|19
|46
|3
|Лацио
|19
|45
|4
|Аталанта
|19
|35
|5
|Рома
|19
|35
|6
|Кальяри
|19
|29
|7
|Парма
|19
|28
|8
|Милан
|20
|28
|9
|Торино
|20
|27
|10
|Хеллас Верона
|18
|25
|11
|Наполи
|20
|24
|12
|Фиорентина
|20
|24
|13
|Удинезе
|20
|24
|14
|Болонья
|19
|23
|15
|Сассуоло
|20
|22
|16
|Сампдория
|20
|19
|17
|Лечче
|19
|15
|18
|Дженоа
|19
|14
|19
|Брешия
|19
|14
|20
|СПАЛ
|19
|12