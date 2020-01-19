"Милан" назвал ПСЖ стоимость Пакеты

"Милан" готов продать хавбека Лукаса Пакету.

По сведениям Football Italia, согласны продать бразильца за 35 миллионов евро в зимнее трансферное окно. Напомним, что главным кандидатом на футболиста является ПСЖ.

"Милан" приобрел Пакету в январе 2019 года за 35 миллионов евро.

За "россонери" игрок провел 32 игры, забил один гол и отдал 4 ассиста.

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