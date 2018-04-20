"Милан" назвал "Реалу" цену на Доннарумму

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"Милан" назвал "Реалу" цену на Доннарумму

"Милан" через своих посредников предложил Джанлуиджи Доннарумму "Реалу".

Как сообщает Tribalfootball, "россонери" хотят выручить с продажи голкипера не менее 65 миллионов евро. Ранее "Милан" требовал 95 миллионов.

Отмечается, что президент "Реала" Флорентино Перес сомневается в Доннарумме и отдает свое предпочтение Давиду Де Хеа.

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комментарии
rert

Парни, надоело про*бывать деньги в БК? Нашел норм сайт king-ball.ru работают с 2013 года, сегодня у меня с ними очередная 7-мая ставочка, до этого без пролетов. В общем думайте сами, решайте сами!

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