"Милан" назвал "Реалу" цену на Доннарумму

"Милан" через своих посредников предложил Джанлуиджи Доннарумму "Реалу".

Как сообщает Tribalfootball, "россонери" хотят выручить с продажи голкипера не менее 65 миллионов евро. Ранее "Милан" требовал 95 миллионов.

Отмечается, что президент "Реала" Флорентино Перес сомневается в Доннарумме и отдает свое предпочтение Давиду Де Хеа.

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