"Милан" назвал "Роме" стоимость Сусо

"Рома" продолжает вести переговоры по трансферу вингера "Милана" Сусо.

Как сообщает Calciomercato, "россонери" требуют за своего футболиста не менее 30 миллионов евро. Действующий контракт испанца с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В прошлом сезоне Сусо провел 41 матч, в которых отметился 8 голами и 9 ассистами.

Читайте также: "Рома" и "Милан" могут обменяться футболистами. | http://soccernews.ru