"Милан" назвал "Роме" стоимость Сусо

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"Милан" назвал "Роме" стоимость Сусо

"Рома" продолжает вести переговоры по трансферу вингера "Милана" Сусо.

Как сообщает Calciomercato, "россонери" требуют за своего футболиста не менее 30 миллионов евро. Действующий контракт испанца с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В прошлом сезоне Сусо провел 41 матч, в которых отметился 8 голами и 9 ассистами.

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