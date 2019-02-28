"Милан" назвал стоимость Кутроне

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"Милан" назвал стоимость Кутроне

"Милан" назвал стоимость своего нападающего Патрика Кутроне, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" готовы расстаться с 21-летний форвардом за 30 миллионов евро.

Активный интерес к перспективному футболисту проявляет "Торино", но туринский клуб не готов платить ему требуемую зарплату в размере 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Кутроне сыграл за "Милан" 31 матч, забил 9 голов и сделал 2 ассиста. 

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