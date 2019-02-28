"Милан" назвал стоимость Кутроне
"Милан" назвал стоимость своего нападающего Патрика Кутроне, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "россонери" готовы расстаться с 21-летний форвардом за 30 миллионов евро.
Активный интерес к перспективному футболисту проявляет "Торино", но туринский клуб не готов платить ему требуемую зарплату в размере 1,2 миллиона евро.
В текущем сезоне Кутроне сыграл за "Милан" 31 матч, забил 9 голов и сделал 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Интер Милан
|25
|47
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|25
|36
|10
|Сампдория
|25
|36
|11
|Сассуоло
|25
|31
|12
|Дженоа
|25
|29
|13
|Парма
|25
|29
|14
|Кальяри
|25
|24
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10