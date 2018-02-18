"Милан" назвал стоимость на Кутроне

Итальянский "Милан" назвал стоимость на своего форварда Патрика Кутроне, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "россонери" будут готовы расстаться со своим 20-летним нападающим, если по нему поступит предложение в размере не менее 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кутроне забил 13 мячей и сделал 3 результативные передачи в 29 матчах за "Милан".

Напомним, "Милан" заинтересован в возвращении Балотелли. | soccernews.ru