"Милан" назвал сумму, за которую готов отдать Леау

Фото: Твиттер @RafaeLeao7

Руководство "Милана" определилось с ценой на форварда команды Рафаэля Леау, сообщает Calciomercato.

По данным источника, "россонери" не хотят расставаться с 21-летним португальцем, но могут выслушать предложения по нему в размере 40 миллионов евро.

Текущей контракт футболиста с командой заканчивается летом 2024 года.

Это не единственный нападающий, который может покинуть "красно-черных" в летнее трансферное окно. Уже стало известно о том, что Марио Манджукича точно не будет в команде в следующем сезоне.

В сезоне 2020/2021 21-летний Леау выходил на поле за "Милан" в 32 матчах во всех турнирах. В его активе шесть голов и пять результативных передач.