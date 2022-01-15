"Милан" назвал точные сроки восстановления Томори

Фото твиттер "Милана"

Пресс-служба "Милана" опубликовала заявление о травме центрального защитника Фикайо Томори.

Клуб подтвердил, что 24-летний футболист перенёс операцию на левом колене в связи с повреждением внутреннего мениска.

На восстановление англичанину потребуется около 30 дней.

В текущем сезоне Томори сыграл за "Милан" 23 матча и забил 1 гол.

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