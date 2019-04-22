"Милан" не будет бороться за ван де Бека

"Милан" отказался от идеи подписания хавбека "Аякса" Донни ван де Бека.

По сведениям Football Italia, боссы "россонери" не готовы платить за 22-летнего голландца 60 миллионов евро, которые требует "Аякс".

Отметим, что ранее ценник на футболиста составлял 25 миллионов евро, однако из-за успехов амстердамского клуба стоимость игрока повысилась.

В этом сезоне на счету ван де Бека 15 голов и 13 ассистов в 51 игре.

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