"Милан" не будет покупать хавбека "Ливерпуля" Лаллану

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"Милан" не будет покупать хавбека "Ливерпуля" Лаллану

Хавбек "Ливерпуля" Адам Лаллана не будет переходить в "Милан". Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, итальянский клуб решил не 31-летнего футболиста, у которого истекает контракт в конце этого сезона. В футболисте заинтересован "Лацио".

Лаллана играет в "Ливерпуле" с 2014 года. В этом сезоне он забил один гол и один ассист в 15 матчах чемпионата.

На данный момент розыгрыш АПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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