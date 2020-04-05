"Милан" не будет покупать Ракитича

"Милан" не будет бороться за полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича. Об этом сообщает журналист Никола Скира в своем твиттере.

По данным источника, "россонери" не смогут выплачивать 32-летнему хавбеку требуемую зарплату.

Сам футболист хочет вернуться в "Севилью", но андалусийский клуб также вряд ли потянет его оклад. За ситуацией следят "Интер" и "Атлетико".

Ракитич в текущем сезоне сыграл за "Барсу" 31 матч и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро. Соглашение с каталонским клубом истекает в 2021 году.

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