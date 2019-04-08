"Милан" не будет продлевать соглашение с Бильей

Будущее хавбека Лукаса Бильи в "Милане" находится под вопросом.

Как сообщает Football Italia, спортивный директор "россонери" Леонардо выступает против продления контракта с игроком, аргументируя это большим возрастом аргентинца (33 года) и его высокой зарплатой (3,5 миллиона евро в год).

Отмечается, что футболист может продолжить карьеру в "Бока Хуниорс" или "Хэбэй Чайна Форчун".

В этом сезоне Билья провел 17 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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