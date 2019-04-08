"Милан" не будет продлевать соглашение с Бильей

Теги лукас бильямиланлеонардо

"Милан" не будет продлевать соглашение с Бильей

Будущее хавбека Лукаса Бильи в "Милане" находится под вопросом.

Как сообщает Football Italia, спортивный директор "россонери" Леонардо выступает против продления контракта с игроком, аргументируя это большим возрастом аргентинца (33 года) и его высокой зарплатой (3,5 миллиона евро в год).

Отмечается, что футболист может продолжить карьеру в "Бока Хуниорс" или "Хэбэй Чайна Форчун".

В этом сезоне Билья провел 17 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

Читайте также: "Милан" пытается переманить Почеттино крупным трансферным бюджетом. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ракитич определился с новым клубом

Ракитич определился с новым клубом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 31 84
2 Наполи Наполи 31 64
3 Интер Милан Интер Милан 31 57
4 Милан Милан 31 52
5 Аталанта Аталанта 31 52
6 Рома Рома 31 51
7 Лацио Лацио 30 49
8 Торино Торино 31 49
9 Сампдория Сампдория 31 45
10 Фиорентина Фиорентина 31 39
11 Сассуоло Сассуоло 31 36
12 Кальяри Кальяри 31 36
13 Дженоа Дженоа 31 34
14 Парма Парма 31 34
15 Удинезе Удинезе 30 32
16 СПАЛ СПАЛ 31 32
17 Эмполи Эмполи 31 28
18 Болонья Болонья 30 27
19 Фрозиноне Фрозиноне 31 23
20 Кьево Кьево 30 11
Полная таблица

топ-5 тегов