"Милан" не будет выкупать трансфер Мейте
Фото: инстаграм Суалихо Мейте
"Милан" не собирается выкупать транcфер французского полузащитника "Торино" Суалихо Мейте, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
Миланский клуб имеет приоритетное право приобретения футболиста за девять миллионов евро, но трансфер не состоится и француз вернется в стан туринцев.
27-летний Мейте в нынешнем сезоне провел за "Милан" 15 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Торино" действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Три итальянских клуба интересуются Кварацхелией. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Сульшер высказался о возможном переходе Агуэро в "Манчестер Юнайтед"
-
"Реал" передумал продавать Винисиуса. Форвардом интересуется ПСЖ
-
Неймар намерен вернуться в "Барселону"
-
Тренер "Реала Сосьедад" ярко отпраздновал успех команды в Кубке Испании (видео)
-
"Краснодар" подтвердил отставку Мусаева
-
Перес сделал памятный подарок Зидану (фото)
-
Четыре топ-клуба нацелились на Дембеле
-
Зума может покинуть "Челси"
-
Зидан рассказал о состоянии травмированных Азара и Вальверде
-
Последний из могикан: чем запомнился Серхио Агуэро в футболке "Манчестер Сити"?
-
Неймар приостановил переговоры с ПСЖ по новому контракту
-
Аршавин ярко высказался об уходе Мусаева из "Краснодара"
-
"Арсенал" надолго теряет Давида Луиза
-
Тренер румынского клуба ушел в отставку из-за первоапрельской шутки
-
Бывший игрок "Уфы" высмеял уход из команды Рахимова
-
Отставка Мусаева стала неожиданностью для "Краснодара"
-
"Милан" не будет выкупать трансфер Мейте
-
Алаба установил рекорд "Баварии"
-
Главные новости дня: 3 апреля
-
"Интер" продолжает путь к чемпионству, "Милан" и "Ювентус" допустили осечки: все результаты 29-го тура Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17