"Милан" не будет выкупать трансфер Мейте

Фото: инстаграм Суалихо Мейте

"Милан" не собирается выкупать транcфер французского полузащитника "Торино" Суалихо Мейте, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Миланский клуб имеет приоритетное право приобретения футболиста за девять миллионов евро, но трансфер не состоится и француз вернется в стан туринцев.

27-летний Мейте в нынешнем сезоне провел за "Милан" 15 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Торино" действует до лета 2023 года.

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