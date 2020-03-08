"Милан" не хочет прекращать сотрудничества с Мальдини, который хочет покинуть клуб
"Милан" не хочет отпускать директора клуба Паоло Мальдини, передают итальянские СМИ.
Ранее стало известно, что клуб покинул директор Звонимир Бобан из-за конфликтом с руководством команды.
По данным источника, функционер хочет покинуть "Милан", несмотря на желание клуба продолжать сотрудничество. Мальдини не хочет работать с немецким тренером Ральфом Рангником, которого клуб хочет пригласить.
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