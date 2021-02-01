"Милан" не может договориться с Доннаруммой о новом контракте

Теги джанлуиджи доннаруммамилан

"Милан" не может договориться с Доннаруммой о новом контракте"Милан" снова не смог договориться с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой о продлении контракта, сообщает Corriere della Sera.

В конце января стороны провели очередной раунд переговоров, однако, согласия по всем вопросам не удалось достичь. По информации источника, агент футболиста Мино Райола просит у итальянского гранда зарплату 10 миллионов евро в год для своего подопечного. "Милан" готов платить 21-летнему голкиперу только 7 миллионов плюс бонусы.

Кроме того, руководство "россонери" не готово прописать в новом контракте четкую трансферная стоимость футболиста, на чем настаивает агент.

Напомним, действующее соглашение Доннаруммы с "Миланом" рассчитано до конца текущего сезона.

Читать также: Райола хочет переход Доннаруммы в "Челси" или ПСЖ, игрок желает остаться в "Милане" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Соболев отметил годовщину перехода в "Спартак" песней МакSим (видео)

Соболев отметил годовщину перехода в "Спартак" песней МакSим (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов