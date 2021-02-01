"Милан" не может договориться с Доннаруммой о новом контракте
"Милан" снова не смог договориться с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой о продлении контракта, сообщает Corriere della Sera.
В конце января стороны провели очередной раунд переговоров, однако, согласия по всем вопросам не удалось достичь. По информации источника, агент футболиста Мино Райола просит у итальянского гранда зарплату 10 миллионов евро в год для своего подопечного. "Милан" готов платить 21-летнему голкиперу только 7 миллионов плюс бонусы.
Кроме того, руководство "россонери" не готово прописать в новом контракте четкую трансферная стоимость футболиста, на чем настаивает агент.
Напомним, действующее соглашение Доннаруммы с "Миланом" рассчитано до конца текущего сезона.
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