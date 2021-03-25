"Милан" не может договориться с Кессье о новом конракте

Фото: твиттер Actu Foot Afrique/Автор неизвестен

"Милан" намерен удержать в команде ивуарийского полузащитника Франка Кессье, но стороны пока не могут договориться по условиям личного контракта, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, итальянский клуб предлагает футболисту зарплату в размере 3,5 миллионов евро в год, а Кессье хочет получать на один миллион больше.

В нынешнем сезоне 24-летний Кессье провел за "Милан" 40 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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