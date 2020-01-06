"Милан" не может забить в трех матчах подряд впервые с декабря 2018 года

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"Милан" не может забить в трех матчах подряд впервые с декабря 2018 года

"Милан" и "Сампдория" не выявили победителя в матче 18-го тура чемпионата Италии.

"Россонери" не могут забить три матча подряд впервые с декабря 2018 года.

В трех встречах "Милан" дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

В турнирной таблице Серии А "Милан" занимает 12 место после 18 туров, имея в активе 22 очка.

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