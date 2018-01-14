"Милан" не намерен отпускать Сусо

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"Милан" не намерен отпускать Сусо

В "Милане" заявили, что клуб не намерен продавать Сусо.

"Милан" хочет всем ясно дать понять нашу позицию относительно Сусо. Мы не продадим его, даже если нам поступит предложение в 80 миллионов евро" - сказано в заявлении клуба.

Напомним, что в сентябре игрок продлил соглашение с клубом до лета 2022 года.

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