"Милан" не отдает первую строчку, провал "Ювентуса": все результаты 14-го тура Серии А

Завершился 14-й тур итальянской Серии А.

"Ювентус" дома неожиданно и крупно проиграл "Фиорентине", "Милан" в концовке матча с "Лацио" смог защитить первую строчку таблицы от "Интера". Представляем итоги всех матчей 12-го тура Сирии А.



Результаты матчей:



"Кротоне" – "Парма" – 2:1

"Ювентус" – "Фиорентина" – 0:3

"Верона" – "Интер" – 1:2

"Удинезе" – "Беневенто" – 0:2

"Специя" – "Дженоа" – 1:2

"Сампдория" – "Сассуоло" – 2:3

"Рома" – "Кальяри" – 3:2

"Наполи" – "Торино" – 1:1

"Милан" – "Лацио" – 3:2

"Болонья" – "Аталанта" – 2:2