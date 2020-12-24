"Милан" не отдает первую строчку, провал "Ювентуса": все результаты 14-го тура Серии А

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"Милан" не отдает первую строчку, провал "Ювентуса": все результаты 14-го тура Серии АЗавершился 14-й тур итальянской Серии А.

"Ювентус" дома неожиданно и крупно проиграл "Фиорентине", "Милан" в концовке матча с "Лацио" смог защитить первую строчку таблицы от "Интера". Представляем итоги всех матчей 12-го тура Сирии А.

Результаты матчей:

"Кротоне" – "Парма" – 2:1
"Ювентус" – "Фиорентина" – 0:3
"Верона" – "Интер" – 1:2
"Удинезе" – "Беневенто" – 0:2
"Специя" – "Дженоа" – 1:2
"Сампдория" – "Сассуоло" – 2:3
"Рома" – "Кальяри" – 3:2
"Наполи" – "Торино" – 1:1
"Милан" – "Лацио" – 3:2
"Болонья" – "Аталанта" – 2:2

Турнирная таблица: "Милан" (34), "Интер" (33), "Рома" (27), "Сассуоло" (26), "Наполи" (25), "Ювентус" (24), "Аталанта" (22), "Лацио" (21), "Верона" (20), "Беневенто" (18), "Сампдория" (17), "Удинезе" (15), "Беневенто" (15), "Болонья" (15), "Кальяри" (14), "Фиорентина" (14), "Парма" (12), "Специя" (11), "Дженоа" (10), "Кротоне" (9),  "Торино" (8).
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