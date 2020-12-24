"Милан" не отдает первую строчку, провал "Ювентуса": все результаты 14-го тура Серии А
Завершился 14-й тур итальянской Серии А.
"Ювентус" дома неожиданно и крупно проиграл "Фиорентине", "Милан" в концовке матча с "Лацио" смог защитить первую строчку таблицы от "Интера". Представляем итоги всех матчей 12-го тура Сирии А.
Результаты матчей:
"Кротоне" – "Парма" – 2:1
"Ювентус" – "Фиорентина" – 0:3
"Верона" – "Интер" – 1:2
"Удинезе" – "Беневенто" – 0:2
"Специя" – "Дженоа" – 1:2
"Сампдория" – "Сассуоло" – 2:3
"Рома" – "Кальяри" – 3:2
"Наполи" – "Торино" – 1:1
"Милан" – "Лацио" – 3:2
"Болонья" – "Аталанта" – 2:2
Турнирная таблица: "Милан" (34), "Интер" (33), "Рома" (27), "Сассуоло" (26), "Наполи" (25), "Ювентус" (24), "Аталанта" (22), "Лацио" (21), "Верона" (20), "Беневенто" (18), "Сампдория" (17), "Удинезе" (15), "Беневенто" (15), "Болонья" (15), "Кальяри" (14), "Фиорентина" (14), "Парма" (12), "Специя" (11), "Дженоа" (10), "Кротоне" (9), "Торино" (8).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18