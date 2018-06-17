"Милан" не отпустил Бонуччи в ПСЖ

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"Милан" не отпустил Бонуччи в ПСЖ

ПСЖ попытался подписать защитника "Милана" Леонардо Бонуччи.

Как сообщает Tuttosport, сколько парижане предложили за игрока не уточняется, однако "россонери" отвергли предложение.

По информации ресурса, ПСЖ считает, что Бонуччи перейдет к ним после того, как "Милану" запретят участвовать в Лиге Европы.

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