"Милан" не отпустил Бонуччи в ПСЖ

ПСЖ попытался подписать защитника "Милана" Леонардо Бонуччи.

Как сообщает Tuttosport, сколько парижане предложили за игрока не уточняется, однако "россонери" отвергли предложение.

По информации ресурса, ПСЖ считает, что Бонуччи перейдет к ним после того, как "Милану" запретят участвовать в Лиге Европы.

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