"Милан" не отпустил в "Бешикташ" Густаво Гомеса

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"Милан" не отпустил в "Бешикташ" Густаво Гомеса

"Бешикташ" пытался приобрести защитника "Милана" Густаво Гомеса, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, турецкий клуб предложил за 24-летнего парагвайца десять миллионов евро, однако "россонери" ответили отказом, так как главный тренер команды Винченцо Монтелла рассчитывает на футболиста.

В минувшем сезоне Гомес сыграл за "Милан" 19 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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