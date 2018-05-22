"Милан" не прошел соответствие финансовому Fair Play и может быть исключен из еврокубков

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"Милан" не прошел соответствие финансовому Fair Play и может быть исключен из еврокубков

"Милан" не договорился с УЕФА о соглашении по вопросу финансового Fair Рlay, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянскому клубу грозят серьезные санкции. В числе возможных вариантов - штраф в размере 20 миллионов евро, запрет на трансферы либо запрет на выступление в еврокубках.

Напомним, что прошлым летом "Милан" потратил более 200 миллионов евро на трансферы.

В завершившемся сезоне миланский клуб занял шестое место в Серии А.

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