"Милан" не смог обыграть середняка Серии А

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"Милан" не смог обыграть середняка Серии А

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

В матче 31-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле сыграл вничью со "Болоньей" со счетом 0:0.

"Милан", набрав 67 очков, занимает первое место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" с 34 очками вышла на 12-ю позицию.

"Милан" – "Болонья" - 0:0

"Милан": Меньян, Калабрия (Флоренци, 75), Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер (Кессиэ, 70), Тонали, Жиру (Ибрагимович, 70), Рафаэл Леау, Браим Диас, Жуниор Мессиас (Ребич, 46).

"Болонья": Скорупски, Хики (Касиус, 71), Медель (Бонифаци, 82), Сумаоро, Теате, Дейкс (Мбайе, 83), Сванберг (Сориано, 71), Схаутен, Эбишер, Арнаутович, Барроу (Орсолини, 60).

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