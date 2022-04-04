"Милан" не смог обыграть середняка Серии А
Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен
В матче 31-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле сыграл вничью со "Болоньей" со счетом 0:0.
"Милан", набрав 67 очков, занимает первое место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" с 34 очками вышла на 12-ю позицию.
"Милан" – "Болонья" - 0:0
"Милан": Меньян, Калабрия (Флоренци, 75), Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер (Кессиэ, 70), Тонали, Жиру (Ибрагимович, 70), Рафаэл Леау, Браим Диас, Жуниор Мессиас (Ребич, 46).
"Болонья": Скорупски, Хики (Касиус, 71), Медель (Бонифаци, 82), Сумаоро, Теате, Дейкс (Мбайе, 83), Сванберг (Сориано, 71), Схаутен, Эбишер, Арнаутович, Барроу (Орсолини, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17