"Милан" не смог победить "Кальяри" в матче Серии А

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле сыграл вничью с "Кальяри" со счетом 0:0.

"Милан", набрав 76 очков, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Чтобы гарантировать себе попадание в Лигу Чемпионов миланцам в последнем туре необходимо на выезде победить "Аталанту".

"Милан" – "Кальяри" - 0:0

"Милан": Доннарумма, Томори, Калабрия (Диогу Далот, 63), Кьер, Тео, Беннасер (Мейте, 63), Салемакерс (Рафаэл Леау, 46), Браим Диас (Кастильехо, 57), Кессиэ, Ребич, Чалханоглу (Манджукич, 89).

"Кальяри": Краньо, Чеппителли (Клаван, 87), Карбони (Ругани, 88), Годин, Ликояннис, Марин (Данкан, 78), Нандес, Дейола (Асамоа, 87), Наингголан, Жоао Педро, Паволетти (Черри, 78).

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