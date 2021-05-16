"Милан" не смог победить "Кальяри" в матче Серии А
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен
В матче 37-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле сыграл вничью с "Кальяри" со счетом 0:0.
"Милан", набрав 76 очков, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Чтобы гарантировать себе попадание в Лигу Чемпионов миланцам в последнем туре необходимо на выезде победить "Аталанту".
"Милан" – "Кальяри" - 0:0
"Милан": Доннарумма, Томори, Калабрия (Диогу Далот, 63), Кьер, Тео, Беннасер (Мейте, 63), Салемакерс (Рафаэл Леау, 46), Браим Диас (Кастильехо, 57), Кессиэ, Ребич, Чалханоглу (Манджукич, 89).
"Кальяри": Краньо, Чеппителли (Клаван, 87), Карбони (Ругани, 88), Годин, Ликояннис, Марин (Данкан, 78), Нандес, Дейола (Асамоа, 87), Наингголан, Жоао Педро, Паволетти (Черри, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17