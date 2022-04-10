"Милан" не смог выиграть в Турине
Фото: твиттер "Торино"/Автор неизвестен
В матче 32-го тура чемпионата Италии "Торино" и "Милан" сыграли вничью со счетом 0:0.
"Милан", набрав 68 очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. "Торино" с 39 очками остался на 11-й позиции.
"Торино" – "Милан" - 0:0
"Торино": Бериша, Синго (Айна, 64), Родригес, Бремер, Зима (Иццо, 63), Войвода (Буонджорно, 84), Брекало, Лукич, Побега (Сек, 85), Риччи, Белотти (Пеллегри, 76).
"Милан": Меньян, Калабрия, Томори (Габбия, 87), Калулу, Эрнандес, Кессиэ, Салемакерс, Тонали (Крунич, 82), Жиру, Рафаэл Леау, Браим Диас (Жуниор Мессиас, 55).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17