"Милан" не смог выиграть в Турине

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"Милан" не смог выиграть в Турине

Фото: твиттер "Торино"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Италии "Торино" и "Милан" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Милан", набрав 68 очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. "Торино" с 39 очками остался на 11-й позиции.

"Торино" – "Милан" - 0:0

"Торино": Бериша, Синго (Айна, 64), Родригес, Бремер, Зима (Иццо, 63), Войвода (Буонджорно, 84), Брекало, Лукич, Побега (Сек, 85), Риччи, Белотти (Пеллегри, 76).

"Милан": Меньян, Калабрия, Томори (Габбия, 87), Калулу, Эрнандес, Кессиэ, Салемакерс, Тонали (Крунич, 82), Жиру, Рафаэл Леау, Браим Диас (Жуниор Мессиас, 55).

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