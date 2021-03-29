"Милан" не сможет выкупить Далота у "Манчестер Юнайтед"

Фото: Твиттер @DalotDiogo

Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот, который в текущем сезоне выступает на правах аренды в "Милане", после окончания срока соглашения вернется в Англию, сообщает журналист Николо Скира.

Итальянцы хотели бы оставить 22-летнего игрока сборной Португалии на постоянной основе, но не могут удовлетворить финансовые запросы "красных дьяволов".

"Манчестер Юнайтед" хочет получить за Далота не меньше 20 миллионов евро. Такая сумма не по карману "Милану" в данный момент, поскольку у клуба есть более приоритетные задачи на трансферном рынке.

В сезоне 2020/2021 защитник сыграл за "россонери" 24 матча во всех турнирах. На его счету 2 гола и 2 результативные передачи.