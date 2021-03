"Милан" не сможет выкупить Далота у "Манчестер Юнайтед"

Фото: Твиттер @DalotDiogo

Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот, который в текущем сезоне выступает на правах аренды в "Милане", после окончания срока соглашения вернется в Англию, сообщает журналист Николо Скира.

Итальянцы хотели бы оставить 22-летнего игрока сборной Португалии на постоянной основе, но не могут удовлетворить финансовые запросы "красных дьяволов".

Diogo #Dalot will leave #ACMilan at the end of the season. He'll comeback to #ManchesterUnited. The price of fullback is too high (#ManUnited ask €20M) and #Rossoneri have other priorities. #transfers #MUFC #mutd