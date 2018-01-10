"Милан" не собирается покидать арену "Сан-Сиро"

Руководство "Милана" опубликовало официальное сообщение, в котором говорится о том, что команда не собирается покидать домашнюю арену "Сан-Сиро".

Напомним, что совсем недавно мэр Милана Джузеппе Сала заявил, что россонери могут начать строительство своей новой арены.

Таким образом, в "Милане" опровергли такую вероятность и подтвердили, что клуб выступает за реконструкцию "Сан-Сиро".

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