"Милан" не собирается приглашать Анчелотти

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"Милан" не собирается приглашать Анчелотти

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли опроверг слухи, согласно которым "россонери" могут расстаться с главным тренером Винченцо Монтеллой и пригласить на этот пост накануне уволенного из "Баварии" Карло Анчелотти.

"Анчелотти зарекомендовал себя как один из лучших тренеров в мире. Не знаю, почему было принято решение о его увольнении. Как болельщики итальянского футбола мы разочарованы, но у нас есть тренер, который моложе Анчелотти и столь же талантлив, как он. Мы верим в проект с участием Монтеллы и хотим довести его до конца вместе с ним. Понимаю, что журналистам интересно писать про такие вещи, но каждый должен заниматься своим делом. Так что мы крепко держимся за Монтеллу" - приводит слова функционера Football Italia.

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