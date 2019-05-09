"Милан" не собирается приглашать Ди Франческо

Экс-тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо не возглавит "Милан".

Как сообщает Football Italia, спортивный директор "россонери" Леонардо опроверг ранее появившуюся информацию о том, что Ди Франческо может возглавить клуб предстоящим летом.

В настоящее время "Милан" тренирует Дженнаро Гаттузо, пришедший в клуб в 2017 году.

За три тура до конца чемпионата "Милан" идет на пятом месте в Серии А.

Читайте также: "Милан" может пригласить экс-тренера "Интера". | http://soccernews.ru