"Милан" не собирается приглашать Ди Франческо

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"Милан" не собирается приглашать Ди Франческо

Экс-тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо не возглавит "Милан".

Как сообщает Football Italia, спортивный директор "россонери" Леонардо опроверг ранее появившуюся информацию о том, что Ди Франческо может возглавить клуб предстоящим летом.

В настоящее время "Милан" тренирует Дженнаро Гаттузо, пришедший в клуб в 2017 году.

За три тура до конца чемпионата "Милан" идет на пятом месте в Серии А.

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