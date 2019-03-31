"Милан" не собирается увольнять Гаттузо
Директор "Милана" Леонардо заявил, что клуб не намерен увольнять главного тренера Дженнаро Гаттузо.
"Нам нужно справиться с имеющимися трудностями и попасть в Лигу Чемпионов. Сейчас мы на четвертом месте и не имеем права спуститься ниже.
Что касается Гаттузо, то у него действует контракт. Мы не сомневаемся в нем. Меня удивляют вопросы о его возможной отставке. "Милан" никогда этого не рассматривал", - приводит слова Леонардо Football Italia.
Напомним, что "Милан" потерпел два поражения подряд в Серии А, проиграв "Интеру" (2:3) и "Сампдории" (0:1). В данный момент миланский клуб на четыре очка опережает идущую пятой "Рому".
Не пропустите: "Сампдория" - "Милан" - 1:0 (видеообзор матча Серии А). | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Заа может вернуться в "Манчестер Юнайтед"
-
2
Симеоне: "Атлетико" будет бороться за Ла Лигу до последнего вздоха"
-
Зидан: "Бэйл является важным игроком для "Реала"
-
В Китае определяли офсайд с помощью листа бумаги, используя VAR
-
1
"Барселона" готова продать Ракитича за 50 миллионов евро
-
1
Вальверде: "Работа с Месси - это привилегия для меня, как для тренера"
-
1
Гризманн ведет переговоры с "Барселоной"
-
"Тоттенхэм" потребовал от "Реала" 150 миллионов евро за Эриксена
-
Спаллетти: "Икарди не сыграет с "Лацио", кое-что произошло"
-
Счастье мое, и почти инсульт: Назаров посвятил очередную песню "Спартаку"
-
Балотелли повторил рекорд "Марселя" 50-летней давности
-
Алдонин попросил поступить по-мужски третьего мужа Началовой
-
"Милан" не собирается увольнять Гаттузо
-
"Сампдория" - "Милан" - 1:0 (видеообзор матча Серии А)
-
Жена защитника "Ростова" Новосельцева: "Иван переоформил все наши квартиры на другого человека"
-
Защитник "Порту" Теллес травмировался во время пробития пенальти и может не сыграть с "Ливерпулем"
-
1
Месси забил более 40 голов в 10-м сезоне подряд
-
"Интер" - "Лацио": анонс и прогноз центрального матча 29 тура Серии "А"
-
"Страсбур" - обладатель Кубка французской лиги
-
"Алавес" - "Атлетико" - 0:4 (видеообзор матча Примеры)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|29
|78
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|29
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Сампдория
|29
|45
|9
|Торино
|28
|44
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|29
|33
|13
|Кальяри
|29
|33
|14
|Сассуоло
|28
|32
|15
|Удинезе
|28
|28
|16
|СПАЛ
|28
|26
|17
|Эмполи
|29
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|29
|11