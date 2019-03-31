"Милан" не собирается увольнять Гаттузо



Директор "Милана" Леонардо заявил, что клуб не намерен увольнять главного тренера Дженнаро Гаттузо.

"Нам нужно справиться с имеющимися трудностями и попасть в Лигу Чемпионов. Сейчас мы на четвертом месте и не имеем права спуститься ниже.

Что касается Гаттузо, то у него действует контракт. Мы не сомневаемся в нем. Меня удивляют вопросы о его возможной отставке. "Милан" никогда этого не рассматривал", - приводит слова Леонардо Football Italia.

Напомним, что "Милан" потерпел два поражения подряд в Серии А, проиграв "Интеру" (2:3) и "Сампдории" (0:1). В данный момент миланский клуб на четыре очка опережает идущую пятой "Рому".

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