"Милан" не собирается увольнять Монтеллу

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"Милан" не собирается увольнять Монтеллу

"Милан" не планирует отправлять в отставку Винченцо Монтеллу, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, прошла встреча руководства "россонери", на которой Монтелле дали понять, что клуб продолжает верить в него.

После 11 туров "Милан" занимает 8 позицию, имея в активе 19 очков.

Смотрите также обзор матча "Милан" - "Ювентус". | http://soccernews.ru

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