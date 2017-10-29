"Милан" не собирается увольнять Монтеллу

"Милан" не планирует отправлять в отставку Винченцо Монтеллу, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, прошла встреча руководства "россонери", на которой Монтелле дали понять, что клуб продолжает верить в него.

После 11 туров "Милан" занимает 8 позицию, имея в активе 19 очков.

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