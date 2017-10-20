"Милан" не сумел победить АЕК, "Аустрия" уступила "Риеке"

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"Милан" не сумел победить АЕК, "Аустрия" уступила "Риеке"

Завершились матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы в группе D. "Милан" дома разошелся нулевой ничьей с АЕКом, "Риека" в гостях добилась победы над "Аустрией".

"Милан" Италия – АЕК Греция - 0:0

"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Калабрия, Мусаккьо, Бонавентура (Кессиэ, 73), Локателли, Чалханоглу, Сусо (Борини, 83), Андре Силва (Калинич, 62), Кутроне.

АЕК: Анестис, Враньеш, Цанетопулос, Родриго Гало, Бакакис, Манталос (Галанопулос, 90), Симойнш, Христодулопулос (Араухо, 64), Юханссон, Элдер Лопеш, Ливая (Бакасетас, 76).

"Аустрия" Австрия – "Риека" Хорватия - 1:3 (0:2)
Голы: Гавранович, 21 - 0:1, Гавранович, 31 - 0:2, Фризенбихлер, 90 - 1:2, Квржич, 90 - 1:3

"Аустрия": Пентц, Мохаммед, Вестерманн, Кляйн, Заламон, Де Паула (Таджури, 59), Хольцхаузер, Зербест (Прокоп, 77), Пирес, Фризенбихлер, Моншайн.

"Риека": Слуга, Элез (Пунчец, 70), Жута, Вешович, Жупарич, Мишич (Павичич, 77), Малеш, Акости (Квржич, 79), Брадарич, Горгон, Гавранович.

Положение команд: Милан - 7, АЕК - 5, Риека - 3, Аустрия - 1.

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