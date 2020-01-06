"Милан" не выиграл у "Сампдории" в первом матче после возвращения Ибрагимовича

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"Милан" не выиграл у "Сампдории" в первом матче после возвращения Ибрагимовича

В матче 18-го тура чемпионата Италии "Милан" и "Сампдория" сыграли вничью со счетом 0:0.

Таким образом, миланский клуб не сумел забить гол в третье матче подряд. Шведский форвард миланцев Златан Ибрагимович вышел на замену в начале второго тайма.

В данный момент "Милан" занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. "Сампдория" поднялась на 16-ю позицию.

"Милан" – "Сампдория" - 0:0

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Тео, Романьоли, Крунич, Беннасер, Чалханоглу, Бонавентура (Рафаэл Леау, 56), Сусо, Пентек (Ибрагимович, 55).

"Сампдория": Аудеро, Шабо, Колли, Берешиньски, Мурру, Роналду Виейра, Линетти, Торсбю, Рамирес (Депаоли, 30; Янкто, 42), Куальярелла, Габбьядини.

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