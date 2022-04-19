"Милан" не заинтересован в Доннарумме

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"Милан" не заинтересован в Доннарумме

Фото: твиттер Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен

"Милан" не рассматривает вариант с возвращением вратаря "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, руководство миланского клуба уже сообщило об этом агенту голкипера. Интерес к Доннарумме проявляет "Ювентус", но проблемой может стать высокая зарплата вратаря.

В нынешнем сезоне 23-летний Доннарумма провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах и пропустил 20 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года. 

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