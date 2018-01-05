"Милан" не заинтересован в Туране

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"Милан" не заинтересован в Туране

Турецкий полузащитник "Барселоны" Арда Туран не перейдет в "Милан", сообщает Il Giornale.

По сведениям издания, итальянский клуб не заинтересован в приобретении футболиста. Таким образом среди претендентов на игрока остаются "Бешикташ" и "Эвертон".

Впрочем сам Туран не слишком рвется уходить из стана каталонцев, где его зарплата составляет 5 миллионов евро в год.

30-летний хавбек выступает за "Барселону" с 2015 года, провел за клуб 55 матчей и забил 15 мячей.

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