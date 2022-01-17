"Милан" неожиданно проиграл "Специи" в Серии А

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"Милан" неожиданно проиграл "Специи" в Серии А

Фото: инстаграм "Специи"/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле проиграл "Специи" со счетом 1:2.

В концовке первого тайма счет открыл Рафаэл Леау, но в середине второй половины равновесие восстановил Кевин Агудело. В компенсированное время победу гостям принес Эмануэль Джаси.

"Специя", набрав 22 очка, вышла на 14-е место в турнирной таблице Серии А. "Милан" с 48 очками остался на второй позиции.

"Милан" – "Специя" - 1:2 (1:0)
Голы: Рафаэл Леау, 45 - 1:0, Агудело, 64 - 1:1, Джаси, 90+5 - 1:2

"Милан": Меньян, Флоренци (Калабрия, 70), Габбия, Калулу, Эрнандес, Бакайоко, Крунич, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 57), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Ребич, 84), Браим Диас (Жиру, 70).

"Специя": Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Бастони, Кивер, Реца (Феррер, 77), Маджоре (Коваленко, 80), Джаси, Манай (Агудело, 58), Верде.

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