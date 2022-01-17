"Милан" неожиданно проиграл "Специи" в Серии А
Фото: инстаграм "Специи"/Автор неизвестен
В матче 22-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле проиграл "Специи" со счетом 1:2.
В концовке первого тайма счет открыл Рафаэл Леау, но в середине второй половины равновесие восстановил Кевин Агудело. В компенсированное время победу гостям принес Эмануэль Джаси.
"Специя", набрав 22 очка, вышла на 14-е место в турнирной таблице Серии А. "Милан" с 48 очками остался на второй позиции.
"Милан" – "Специя" - 1:2 (1:0)
Голы: Рафаэл Леау, 45 - 1:0, Агудело, 64 - 1:1, Джаси, 90+5 - 1:2
"Милан": Меньян, Флоренци (Калабрия, 70), Габбия, Калулу, Эрнандес, Бакайоко, Крунич, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 57), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Ребич, 84), Браим Диас (Жиру, 70).
"Специя": Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Бастони, Кивер, Реца (Феррер, 77), Маджоре (Коваленко, 80), Джаси, Манай (Агудело, 58), Верде.
Не пропустите: "Интер" сыграл вничью с "Аталантой". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Алжирец Яхья получил важную должность в "Спартаке"
-
"Наполи" уверенно победил "Болонью" в матче чемпионата Италии
-
"Милан" неожиданно проиграл "Специи" в Серии А
-
Левандовски - лучший игрок года по версии ФИФА
-
Роналду, Месси и Левандовски вошли в "команду года" ФИФА
-
ФИФА выбрала лучший гол года
-
ФИФА выбрала лучшего тренера года
-
ФИФА приняла важное решение по желтым карточкам игроков перед стыковыми матчами отбора ЧМ-2022
-
Менди - лучший вратарь года по версии ФИФА
-
Сборная России объявила заявку на Евро-2022 по мини-футболу
-
Камерун упустил победу над Кабо-Верде в матче Кубка Африки
-
"Эвертон" может пригласить главного тренера сборной Бельгии
-
Тухель высказался о своем будущем в "Челси"
-
"Ньюкасл" сделал очень крупное предложение Дембеле
-
Ряд европейских клубов заинтересованы в защитнике "Баварии"
-
"Барселона" может подписать нападающего "Эльче"
-
Аспиликуэта поделился мнением о борьбе за титул чемпиона в АПЛ
-
"Барселона" надолго теряет Умтити
-
Месси не вызовут в сборную Аргентины из-за последствий коронавируса
-
Тухель высказался о роли Лукаку в "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17