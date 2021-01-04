"Милан" обновил клубный рекорд

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"Милан" обновил клубный рекорд

"Милан" по итогам воскресной игры с "Беневенто" (2:0) переписал клубную историю, сообщает Opta.

По информации источника, "россонери" впервые набрали 37 очков в 15 турах итальянской Серии А.

Стоит отметить, что беспроигрышная серия миланцев в чемпионате насчитывает уже 27 матчей.

В следующем туре подопечные Стефано Пиоли сразятся с действующим обладателем скудетто "Ювентусом". Игра состоится в среду.

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