"Милан" обошел "Эвертон" по тратам в текущее трансферное окно

Итальянский "Милан" продолжает удивлять своей активностью нынешним летом на трансферном рынке.

Так, в межсезонье "россонери" уже потратили на усиление команды 145 миллионов евро, обойдя по этому показателю среди клубов Европы английский "Эвертон" с его почти 100- миллионными расходами на новые приобретения.

Напомним, состав "Милана" уже пополнили Матео Мусаккио (18 миллионов евро), Франк Кесси (28), Рикардо Родригес (15), Андре Силва (38), Фабио Борини (аренда), Хакан Чалханоглу (22) и Андреа Конти (24).

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