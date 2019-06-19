"Милан" объявил имя нового главного тренера

3 Теги миланмарко джампаоло

"Милан" объявил имя нового главного тренера
Новым главным тренером "Милана" назначен Марко Джампаоло, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист подписал с миланским клубом контракт до лета 2021 года с возможностью продления еще на год.

Стоит отметить, что Джампаоло стал 60-м главным тренером в истории "Милана".

51-летний Джампаоло ранее тренировал "Асколи", "Кальяри", "Сиену", "Катанию", "Чезену", "Брешию", "Кремонезе", "Эмполи" и "Сампдорию".

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Комментарии

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Крош
Крош

Супер.

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jugulator
Пьянь

Лихо ты. Комментарий и сразу же дважды плюсанул себя с других акков.

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Крош
Крош

Это по-другому делается.

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