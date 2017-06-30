"Милан" объявил о переходе Борини

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"Милан" объявил о переходе Борини
Нападающий "Сандерленда" Фабио Борини стал игроком "Милана", сообщает официальный сайт клуба.

Итальянский клуб взял форварда в аренду на год с правом последующего выкупа.

26-летний Борини выступал за "Сандерленд" в сезоне 2013/14, а также с 2015 по 2017 годы, провел за клуб 122 матча и забил 26 голов. Ранее играл за "Челси", "Суонси", "Парму", "Рому" и "Ливерпуль". За сборную Италии сыграл 1 поединок. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

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