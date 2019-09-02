"Милан" объявил о переходе форварда сборной Хорватии

Хорватский нападающий "Айнтрахта" Анте Ребич перешел в "Милан", сообщает официальный сайт клуба.

Итальянский клуб арендовал футболиста до лета 2021 года за пять миллионов евро.

25-летний Ребич выступал за "Айнтрахт" с 2016 года. Всего он провел за немецкий клуб 100 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 12 результативных передач. Ранее играл за "Сплит", "Фиорентину", "РБ Лейпциг" и "Верону". За сборную Хорватии сыграл 28 матчей и забил три мяча. Обладатель Кубка Германии, серебряный призер чемпионата мира-2018.

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