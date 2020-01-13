"Милан" объявил о переходе голкипера "Борнмута" Беговича

"Милан" арендовал голкипера "Борнмута" Асмира Беговича. Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

По информации источника, соглашение 32-летнего вратаря с "россонери" рассчитано до лета 2020 года.

Бегович играет в "Борнмуте" с 2017 года. Первую половину нынешнего сезона футболист провел в аренде в "Карабахе".

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