"Милан" объявил о переходе игрока "Челси"

Французский полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко перешел в "Милан", сообщает официальный сайт клуба.

Итальянский клуб арендовал футболиста на год за 5 миллионов евро с правом последующего выкупа за 35 миллионов.

23-летний Бакайоко выступал за "Челси" с 2017 года, провел за клуб 43 матча и забил 3 гола. Ранее играл за "Монако" и "Ренн". За сборную Франции сыграл 1 матч. Чемпион Франции, обладатель Кубка Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.

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