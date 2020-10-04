"Милан" объявил о переходе защитника "Манчестер Юнайтед"

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"Милан" объявил о переходе защитника "Манчестер Юнайтед"

Португальский защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот перешел в "Милан", сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Миланцы арендовали футболиста до окончания нынешнего сезона. Португалец получил в "Милане" футболку с пятым номером.

21-летний Далот выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2018 года. Всего он провел за английский клуб 35 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. Ранее играл за "Порту".

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