"Милан" объявил о переходе защитника "Монако"

Фото: сайт "Милана"/Автор неизвестен

Левый защитник "Монако" и сборной Сенегала Фоде Балло-Туре перешел в "Милан", сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Футболист подписал с "Миланом" контракт до лета 2025 года.

24-летний Балло-Туре выступал за "Монако" с 2019 года. Всего он провел за клуб 74 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал восемь результативных передач. Ранее защитник выступал за "Лилль" и ПСЖ (0 матчей за основу). За сборную Сенегала сыграл 4 матча.

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