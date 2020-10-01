"Милан" объявил о покупке 20-летнего норвежца

Нападающий "Будё / Глимта" Йенс Хауге официально стал игроком "Милана".

Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. Стороны заключили пятилетний контракт.

За "россонери" норвежский форвард, которому на следующей неделе исполнится 21 год, будет выступать под 15-м номером.

Напомним, что Хауге забил "Милану" в матче квалификации Лиги Европы неделю назад.

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