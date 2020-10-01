"Милан" объявил о покупке 20-летнего норвежца
Нападающий "Будё / Глимта" Йенс Хауге официально стал игроком "Милана".
Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. Стороны заключили пятилетний контракт.
За "россонери" норвежский форвард, которому на следующей неделе исполнится 21 год, будет выступать под 15-м номером.
Напомним, что Хауге забил "Милану" в матче квалификации Лиги Европы неделю назад.
Не пропустите: "Милан" хочет арендовать защитников "Реала" и "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
главное
-
Шомуродов перешёл из "Ростова" в "Дженоа"
-
Экс-форвард "Шахтёра" Ателькин умер в 48 лет
-
Дзюба признан лучшим футболистом РПЛ в сентябре
-
Тедеско - лучший тренер РПЛ в сентябре
-
"Реал" снова за старое: команда Зидана с большим трудом обыграла "Вальядолид" за счет класса исполнителей. Это признак стиля или серьезных проблем?
Лента новостей
-
"Краснодар" опубликовал видео из раздевалки после победы над ПАОКом
-
Шомуродов перешёл из "Ростова" в "Дженоа"
-
СМИ: "Спартак" продлил контракт с Рассказовым
-
Семак сожалеет об уходе Кокорина в "Спартак"
-
Официально: Ломовицкий вернулся из "Химок" в "Спартак"
-
Геркус скептически оценил перспективы "Локомотива"
-
"Милан" объявил о покупке 20-летнего норвежца
-
Экс-форвард "Шахтёра" Ателькин умер в 48 лет
-
Президент РПЛ Прядкин прокомментировал выход трёх российских команд в групповой этап Лиги Чемпионов
-
Владелец агентства VIP-знакомств: "Роналду любил мальчиков. Брак с Ириной Шейк был прикрытием"
-
Хадсон-Одои хочет перейти в "Баварию"
-
Дзюба признан лучшим футболистом РПЛ в сентябре
-
"Краснодар" пытается перехватить трансферную цель "Динамо"
-
Тедеско - лучший тренер РПЛ в сентябре
-
"Эвертон" повторил клубное достижение 82-летней давности
-
Дзюба похвалил "Краснодар" за выход в групповой этап Лиги Чемпионов
-
Зидан высказался о будущем Йовича в "Реале"
-
Лукаку забил самый быстрый гол в истории "Интера"
-
Н’Жи прокомментировал конфликт с Шуниным в раздевалке "Динамо"
-
Форвард "Краснодара" Ари рассказал, с кем хочет сыграть в Лиге Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17