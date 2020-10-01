"Милан" объявил о покупке 20-летнего норвежца

Теги миланбудё / глимтйенс хаугетрансферы

"Милан" объявил о покупке 20-летнего норвежца

Нападающий "Будё / Глимта" Йенс Хауге официально стал игроком "Милана".

Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. Стороны заключили пятилетний контракт.

За "россонери" норвежский форвард, которому на следующей неделе исполнится 21 год, будет выступать под 15-м номером.

Напомним, что Хауге забил "Милану" в матче квалификации Лиги Европы неделю назад.

Не пропустите: "Милан" хочет арендовать защитников "Реала" и "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Краснодар" опубликовал видео из раздевалки после победы над ПАОКом

"Краснодар" опубликовал видео из раздевалки после победы над ПАОКом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов