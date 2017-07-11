"Милан" объявил о продлении контракта с Доннаруммой

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"Милан" объявил о продлении контракта с Доннаруммой
Вратарь Джанлуиджи Доннарумма подписал новый контракт с "Миланом", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между голкипером и клубом будет действовать до лета 2021 года. Зарплата вратаря увеличилась до шести миллионов евро в год. Сумма отступных за Доннарумму составит 70 миллионов евро. Впрочем, если "Милан" не попадет в Лигу чемпионов, то она снизится до 50 миллионов евро.

Стоит отметить, что 27-летний брат Доннаруммы Антонио, который также является вратарем, подписал соглашение с "россонери" до лета 2019 года с зарплатой в один миллион евро за сезон.

18-летний Доннарумма выступает за "Милан" с 2015 года и провел за клуб 72 матча. За сборную Италии сыграл 4 матча. Ориентировочная стоимость голкипера составляет 25 миллионов евро. 

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