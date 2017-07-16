"Милан" объявил о трансфере Бильи

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"Милан" объявил о трансфере Бильи

Полузащитник "Лацио" Лукас Билья стал игроком "Милана", сообщает официальный сайт клуба.

Ранее стало известно, что "россонери" заплатят за 31-летнего аргентинца 17 миллионов евро, ещё три миллиона будут доступны в качестве бонусов.

Сам футболист заключил с "Миланом" контракт до лета 2020 года.

Билья выступал за "Лацио" с 2013 года, сыграл 133 матча и забил 16 голов.

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